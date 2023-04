Salsa e passata in dono al Banco Alimentare per aiutare 17mila famiglie

Se nella settimana di Pasqua le famiglie in difficoltà potranno contare ancora una volta sull’aiuto del Banco alimentare della Lombardia, l’emergenza ha fatto registrare un incremento della povertà e una flessione nel recupero delle eccedenze alimentari anche in Brianza. Lo sanno bene nella sede operativa di via Papa Giovanni XXIII alla Taccona che in questi giorni, grazie alla partnership di due aziende leader, Rummo e Mutti, potranno offrire un pasto caldo alle persone in difficoltà attraverso strutture caritative residenziali e mense convenzionate. Solo l’anno scorso in Lombardia sono state aiutate oltre 200mila persone, una situazione di disagio che si sta aggravando. In Brianza sono 90 le strutture caritative supportate dal Banco Alimentare, per un totale di oltre 17.400 persone seguite. E se i numeri sono in crescita, cresce anche la difficoltà di reperire determinati alimenti dalla filiera. La conferma arriva da Dario Boggio Marzet, presidente di Banco Alimentare della Lombardia: "Ringraziamo Mutti e Rummo. Un gesto che risponde al bisogno crescente di cibo e favorisce un’alimentazione mediterranea di alta qualità. Grazie al progetto, possiamo distribuire in quantità un alimento tipico della nostra tradizione, che oggi è difficile recuperare dalla filiera a causa dell’aumento dei costi e della conseguente riduzione delle disponibilità".

Veronica Todaro