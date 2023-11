Sala civica da ristrutturare. Manca la data

La sala riunioni del Centro civico di Regina Pacis San Donato di via Buonarroti tornerà a disposizione dei cittadini, ma non si sa ancora bene quando. Già questa però è una notizia, dato che la Consulta di quartiere ha lamentato il fatto che l’ampia aula del seminterrato continui a rimanere lasciata a se stessa, da quando, lo scorso febbraio, proprio in sua presenza dei pezzi di muro si sono stonacati cadendo a terra, e dopo un sopralluogo comunale è stata dichiarata inagibile per motivi di sicurezza.

Lo spazio è di proprietà del Comune, ma l’accesso appartiene al condominio dentro cui è inserito, per cui occorre che ci sia un allineamento tra le due parti per i lavori edilizi. "Il condominio sta per terminare i lavori di antisfondellamento – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti – Ora per la riapertura della sala il pallino passa a noi dell’Amministrazione. Ci sono lavori di adeguamento dello spazio da fare perché al momento credo non rispetti tutte le norme in ambito diversamente abili. Dobbiamo prima capire che lavori vadano fatti e poi potremo dare una tempistica di riapertura. Ciò che è certo è che la recupereremo". Intanto dalla Consulta fanno sapere che si è creata una situazione non facile, da risolvere quanto prima: "Per ora le nostre riunioni stanno diventando complicate, perché le due aulette del piano terra sono piccole e divise da un muro, e noi siamo tanti – ha spiegato il coordinatore della Consulta Regina Pacis-San Donato Giuseppe Bellani – Gli accessi per persone diversamente abili, come detto dall’assessore, mancano e sono sempre mancati, così come i servizi igienici dedicati a loro. Serve arrivare in fretta ad una sistemazione".

