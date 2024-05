Saggi di fine anno, su il sipario. Gli studenti si prendono la scena

Conto alla rovescia per “PaeSaggi Teatrali“. Ben 452 allievi della Scuola di teatro Binario 7 fondata da Corrado Accordino e Alfredo Colina si preparano a salire sul palco, saranno i protaggonisti della rassegna di spettacoli di fine anno: da mercoledì 5 al 27 giugno, inizia per loro l’importante kermesse, per condividere con il pubblico il risultato di un anno di studi. L’apertura della rassegna, mercoledì 5, alle 20.30, in sala Picasso, è affidata a “Ci vediamo a San Vittore”, che porterà in scena gli allievi del corso di avvicinamento al teatro comico condotto da Alfredo Colina: darà il via alla cavalcata che porterà a esibirsi nel corso di tutto il mese, in un calendario serratissimo 452 tra allievi e allieve della Scuola, sui quasi 688 totali, che nel corso dell’anno hanno frequentato i diversi corsi. Sul totale degli artisti in scena, 176 sono under 18. Sono 32 gli spettacoli in cartellone, che animeranno, nelle sere di giugno la sala Chaplin e la sala Picasso. La scuola di teatro nasce come Associazione Culturale La Scuola Delle Arti nel 2008 dall’incontro tra Corrado Accordino e Alfredo Colina, due personalità teatrali del territorio le cui competenze si sono fuse, assieme alla professionalità dei collaboratori del Teatro Binario 7, in una perfetta sinergia di obiettivi: lavorare per e con la città di Monza alla creazione di una casa della cultura, dove il teatro e le arti affini trovino uno spazio di sviluppo e d’incontro. "Così ha preso vita La Scuola di teatro Binario 7 - ricordano i due attori e direttori artistici - una scuola di formazione per attori, allievi attori e amatori del teatro, in cui abbiamo cercato di presentare da subito un ricco piano didattico. Alla sua apertura nel 2008 contava circa 140 allievi, ma già l’anno successivo i numeri erano aumentati raggiungendo i 250 allievi. Attualmente la Scuola conta quasi 700 iscritti tra bambini, adolescenti e adulti".

Si continua giovedì 6, in sala Chaplin, alle 21, con “Uno spettacolo di sfortunati eventi“ del corso adolescenti (11-14 anni) condotto da Fabio Paroni. Hanno tutti titoli estremamente fantasiosi che aumentano l’aspettativa degli appassionati. Venerdì 7 giugno, in sala Picasso alle 20.30, sarà la volta di “Lo sgombro è un pesce traslocatore“, saggio del corso di avvicinamento 18-25 condotto da Rossana Carretto. Sempre venerdì 7, in sala Chaplin, alle 21, un altro corso adolescenti (11- 14) condotto da Mirko Rizzi, presenterà “Un bidello tutto matto“.