Ruspe alla storica Panem Una parte dello stabilimento sarà ceduta ai vicini di casa

di Veronica Todaro Un ritorno alle origini in termini di spazi ma con una crescita di fatturato nel 2022 del 50 per cento. Se i cittadini di Muggiò sono rimasti impressionati dai denti di ferro che nelle ultime settimane si sono abbattuti sullo stabilimento di via Pavia 9, l’operazione di Panitalia, la società che ha acquistato e fatto risorgere nel mese di aprile del 2019 la Panem, è legata ad un piano di sviluppo che prevede anche nuove linee di produzione e nuovi macchinari. Dietro c’è un ridimensionamento della sede: se la Panem è stata per decenni considerata il più grande panificio d’Italia con una superficie complessiva di circa 28mila metri quadrati e il terzo in Europa, specie nel periodo dal 1989 al 2003 quando prima la Barilla e successivamente GranMilano Le Tre Marie ne curarono lo sviluppo, oggi la metà degli spazi non serve più. Ecco allora la decisione di cedere un’ala dell’immobile, in cui, a ricostruzione ultimata, si insedierà una società per azioni già presente nella stessa zona che ha deciso di investire per ampliare la propria sede e la propria area di produzione. La parte produttiva di Panem non è stata toccata, la fabbrica è rimasta tale...