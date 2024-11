Ruba un’auto e si schianta: ha solo 13 anni

Una piccola vettura perde il controllo mercvoledì intornom alle 20 e finisce contro un paio di auto parcheggiate. Botto, nervosismo, alcuni proprietari che scendono in strada arrabbiati nessun ferito e mistero... fino a quando non sono arrivati i carabinieri e si sono ritrovati davanti a un ragazzino. Di 13 anni.

Si è scoperto infatti che il minorenne aveva preso le chiavi di una macchina, una Nissan Micra, di proprietà di una donna nigeriana lasciata in conto vendita alla sua famiglia, che ha una sorta di piccolo concessionario specializzato nella vendita di auto all’estero ed era partito per fare una bravata, all’avventura con un amichetto più o meno della stessa età.

Non si sa quanta strada abbiano percorsa, ma di certo lo hanno fatto ad alta veocità prima di finire contro due macchine parcheggiate in via Manzoni, in zona Bareggia. Con i rispettivi proprietari infuriati fino a quando non sono arrivati per fortuna dei ragazzini i carabinieri della Compagnia di Monza. Che hanno riportato la calma. E riconsegnato i due ragazzini ai genitori.

O meglio, alla sorella maggiore. Si è saputo infatti che i genitori del 13enne sono in Romania e il piccolo era affidato alle cure della sorella grande e della zia.

Ora toccherà alla sua famiglia pagare i danni provocati alle auto incidentate e dare una punizione adeguata anche al 13enne, visto che per la sua tenera età non è imputabile e i carabinieri non hanno potuto nemmeno denunciarlo a piede libero

Da.Cr.