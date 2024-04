Ruba profumi ma è ricercata e finisce in cella

Era ricercata, ha rubato cosmetici in un negozio ed è stata arrestata.

Destino inatteso per una donna pizzicata con le mani nel sacco l’altra sera.

Mercoledì, la centrale operativa della polizia locale di Monza è stata chiamata per segnalare un tentativo di furto in un noto negozio di cosmetici e profumi del centro storico, in via Italia.

In pochi minuti, un’autoradio della polizia locale è giunta sul posto, dove il personale di sicurezza interno aveva bloccato la ladra in azione.

Messa alle strette, l’autrice del furto ha estratto spontanemente dalla propria borsa i numerosi oggetti sottratti e li ha riconsegnati alle commesse.

La donna, straniera, risultata priva di documenti, è stata quindi accompagnata al Comando di via Marsala per essere sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici e arrivare alla sua identificazione. Durante l’ attività di fotosegnalamento, gli agenti del Comando di via Marsala hanno scoperto che la persona erano alle prese con una donna classe 1994, di nazionalità ucraina, senza fissa dimora, e che quest’ultima aveva sulle spalle un ordine di carcerazione della Procura di Monza per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Monza nel 2022 per cui era stata condannata a 10 mesi di reclusione e risultava destinataria di un provvedimento di custodia cautelare emesso dalla Procura del Tribunale di Monza.

Pertanto, poiché la donna era considerata “ricercata“, è stata arrestata e portata alla casa circondariale di Monza.

Da.Cr.