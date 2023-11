"Rovinerà la fauna e la flora del Parco". Gli ambientalisti contro il Festival delle luci

“Comitato per il Parco Antonio Cederna”, “Comitato Villa Reale è anche mia” e Legambiente si dichiarano contrari alla manifestazione Light art festival che da oggi fino al 7 gennaio porterà nei giardini della Villa Reale impianti luminosi ad alta intensità, raggi laser, fumi, suoni e folla nelle ore notturne. "Già in fase di allestimento - fa notare Bianca Montrasio, portavoce del Comitato per il Parco - i cittadini hanno evidenziato la sofferenza della fauna ampiamente presente nei giardini reali, da tutelare come complesso monumentale insieme a Villa e Parco, sottoposti a vincolo paesistico e ambientale. Chiediamo al Consorzio per la tutela di Villa e Parco l’annullamento della manifestazione". I comitati cittadini si sono rivolti a Soprintendenza, Regione, Consorzio, Comune, Park Angels e Guardie ecologiche e chiedono l’appoggio di tutte le associazioni e comitati cittadini, per fermare questo e tutti gli altri grandi eventi nel Parco, spostandoli allo stadio o alle ex Cave Rocca. E fanno notare che il festival, a pagamento, limiterà la fruizione gratuità dei giardini reali alle 16.30. Inoltre, se è vietato portare le biciclette e giocare a pallone, non si vede perché venga autorizzato l’impianto di luci e strutture che danneggiano alberi e prati. "L’iniziativa - dice l’avvocato Roberto D’Achille - può configurare la violazione della legge regionale 312015 sull’inquinamento luminosi. I grandi eventi portano vantaggio ai privati e quintali di immondizia da smaltire a carico del Consorzio".

C.B.