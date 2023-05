Rossi straccia tutti Il sindaco uscente riconfermato già al primo turno

di Gualfrido Galimberti

Al di là di ogni più rosea previsione: Alberto Rossi resta saldamente alla guida della città per i prossimi cinque anni. Più che una vittoria, quasi un plebiscito: il suo nome, all’incirca, è stato scritto sulla scheda elettorale da 2 votanti su 3. Nulla ha potuto fare Giacinto Mariani, candidato del centrodestra e già sindaco dal 2005 al 2015.

Il risultato è di certo una sorpresa. Non tanto per il nome del vincitore, perché era quello più pronosticato da tutti, quanto per le dimensioni del successo. In pochi pensavano alla vittoria al primo turno, evitando lo scomodo ballottaggio.

Ancora meno quelli che osavano pronosticare un risultato di questo tipo. Il suo avversario, del resto, era decisamente noto. Il centrodestra aveva ottenuto la disponibilità di Giacinto Mariani per cercare di contrastare la corazzata del centrosinistra. E con il periodo storico nettamente a favore del centrodestra, si pensava che questa potesse anche essere l’occasione giusta per riportare Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia alla guida della città. Le cose, in realtà, sono andate un po’ diversamente.

"La prima vittoria – ha commentato Giacinto Mariani una volta arrivato in sala stampa – è purtroppo quella dell’astensione. Per il resto complimenti al vincitore. Probabilmente con le opere che sta realizzando in questo periodo è riuscito a convincere più del nostro programma".

Proprio su questo è il motivo di rammarico del candidato del centrodestra: "Abbiamo avuto davvero poco tempo a disposizione. Noi abbiamo dovuto cercare di spiegare il nostro programma in soli trenta giorni, lui ha avuto cinque anni a disposizione".

Rossi, il sindaco più social della Brianza, tira dritto. Più forte delle critiche, delle polemiche sull’aggregazione industriale tra Aeb e A2A, che forse alla fine ai cittadini più di tanto non è interessata. Nei cinque anni appena trascorsi, al di là delle opere realizzate, diceva di avere un obiettivo: fare crescere il senso di comunità. E i cittadini hanno ripagato questa attenzione nella cabina elettorale.

"Un risultato pazzesco – commenta il vincitore – . Con un mandato così ampio, di cui sento la fortissima responsabilità, spero che ora si possa lavorare in un clima di pacificazione e che si possa guardare al bene della città tutti insieme, ovviamente nella differenza di idee. Dedico la vittoria alla mia famiglia e alla mia squadra. Un gruppo di persone innamorato della città, con stile, valori e professionalità".