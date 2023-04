Monza, tenta di comprare un Rolex con soldi falsi: denunciato e allontanato cittadino francese

Monza – Cerca di acquistare un Rolex con soldi falsi: 27enne francese denunciato per tentata truffa.

E' accaduto martedì scorso a Monza, quando in via Arosio il giovane transalpino si è incontrato con un 33enne brianzolo il quale aveva messo in vendita su Facebook il proprio Rolex DateJus. Al momento dell’incontro il giovane acquirente ha chiesto di controllare l’orologio, indossandolo, e immediatamente ha infilato una busta bianca all’interno della tasca della giacca del venditore chiedendogli di controllare il contenuto nei bagni della stazione.

Il 33enne, insospettito dalla strana richiesta e dell’impazienza dell’acquirente di concludere la trattativa, ha chiesto di riavere indietro l’orologio e di controllare subito i soldi. Di tutta risposta il francese ha aperto in maniera sbrigativa la busta, che nel frattempo gli era stata restituita, mostrandone il contenuto. In quel preciso istante, però, il venditore si è accorto che il denaro in questione era falso e ha immediatamente chiamato il 112.

L’acquirente, essendo stato smascherato, a quel punto è scappato in direzione della stazione Monza, ma grazie all’immediata richiesta di intervento e alla dettagliata identikit del soggetto fornita dal 33enne, i poliziotti lo hanno intercettato. Nella tasca dei pantaloni, gli agenti delle Volanti gli hanno trovato la busta con 40 banconote da 200 euro di colore giallo e la scritta ‘FAC SIMILE’.

Alla luce di quanto accaduto, il 27enne francese è stato denunciato per tentata truffa. Inoltre, il questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha attivato la Divisione Anticrimine della Questura per l’immediata emissione del Foglio di via obbligatorio dal Comune di Monza per due anni, nonché l’Ufficio Immigrazione per l’allontanamento di cittadino comunitario dal territorio nazionale.