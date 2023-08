Rogo nel magazzino alimentare, scintilla mentre riparano il tetto. Fiamme e fumo alla Caloni

Sette squadre dei vigili del fuoco da tutta la provincia sono entrate in azione ieri pomeriggio per l’incendio di un capannone a Cesano Maderno, in via Groane, nella zona industriale dell’ex Snia. L’incendio si sviluppato all’interno di uno degli stabili di un’azienda che si occupa di logistica, stoccaggio, trasporti e servizi, la Caloni Groupage. La colonna di fumo nera è stata ben visibile anche da Solaro, Varedo e altri comuni della zona. Sul posto sono state inviate sette squadre dai distaccamenti di Desio, Seregno, Bovisio Masciago, Lazzate e dalla centrale del Comando di Monza. Sono entrate in azione due autopompe, 3 autobotti, l’autoscala e un carro soccorso.

Sul posto è stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza e di un’auto medica, per soccorrere una persona, rimasta lievemente intossicata. L’incendio, partito dall’interno di un magazzino, pare da un’area di stoccaggio di prodotti alimentari, durante alcuni lavori di sistemazione del tetto, è stato circoscritto dai vigili del fuoco il cui intervento rapido e massiccio ha impedito che le fiamme si propagassero ad altri stabili delle vicinanze.

Le operazioni di spegnimento sono risultate difficoltose per la presenza di fumo in grande quantità, che rendeva difficile operare all’interno dello stabile interessato e, inizialmente, anche l’accesso dei pompieri. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per oltre 6 ore. Ancora da valutare nel dettaglio i danni provocati dal calore e dalle fiamme all’edificio e al materiale presente all’interno.