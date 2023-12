Rogo di notte in cucina, una coppia si rifugia sul balcone

Sono corsi sul balcone. In piena notte. Il fumo che aveva già invaso la loro abitazione, il timore di non farcela, la chiamata di aiuto, l’attesa dei soccorsi. Momenti di autentica paura ieri mattina all’alba.

Erano all’incirca le 5.20 a Monza in via Vincenzo Monti, quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un incendio scoppiato in una cucina. Sul posto si sono precipitate le squadre del Comando provinciale di Monza e Brianza, che hanno evacuato due giovani, che si erano rifugiati sul balcone al primo piano della propria abitazione a causa dell’incendio. Sul posto l’autopompa, il modulo boschivo e l’autoscala dalla sede centrale di Monza, il carro soccorso dal distaccamento di Desio e l’autopompa dal distaccamento volontario di Lissone. Le fiamme sono state presto domate, la coppia di abitanti della villetta è stata soccorsa e messa al sicuro. Nessuno è rimasto ferito. Indagini in corso per capire le origini del rogo.

Da.Cr.