Rivoluzione viabilità a Vedano. E Biassono dimezza il disco orario

Cambi nella circolazione e tempi di parcheggio più brevi. E c’è anche chi mette mano alla riqualificazione di una fetta di strade del paese. I centri storici di Vedano e Biassono modificano viabilità e sosta, con novità in arrivo nei prossimi giorni, mentre a Sovico prende il via l’annunciato restyling della zona attorno a Cascina Canzi. Da domani a Vedano cambieranno i modi di entrare e uscire dal centro attraverso due delle strade solitamente usate dagli automobilisti: a seguito della realizzazione della nuova rotonda lungo la provinciale Monza-Carate da domani scatterà in maniera stabile l’inversione dei sensi di marcia di via della Vittoria e via Trieste. Una modifica inciderà sulle abitudini dei vedanesi. D’ora in poi via della Vittoria, nel lungo tratto tra via XXIV Maggio e viale Cesare Battisti, si potrà percorrere non più verso il centro di Vedano, bensì solo in direzione della Sp6. Per via Trieste il senso unico sarà invece in direzione opposta, verso il centro storico. Sempre in via Trieste poi, viste le dimensioni ridotte della strada e il numero di case che vi si affacciano, sarà vietato posteggiare su entrambi i lati, per buona parte della via. Al posto dei parcheggi, sul lato dei civici pari, sarà creato un passaggio pedonale e la strada diventerà zona 30. Le novità si legano alla costruzione della nuova rotonda tra la Sp6 e via Gramsci, nell’ambito del piano attuativo che sta vedendo la riconversione dell’ex area dismessa fra via Battisti e via Schiatti. Tra domani e martedì una ditta incaricata dal Comune, meteo permettendo, traccerà la nuova segnaletica. In centro Biassono, invece, sono attese novità sulla sosta. Il municipio ha annunciato che presto in piazza San Francesco, in piazza Italia, in via Verri e in via Ansperto da Biassono cambieranno i limiti orari di parcheggio: il tempo massimo per cui sarà consentito lasciare l’auto passerà dagli attuali 60 minuti a 30 minuti. A Sovico, infine, cominceranno domani i lavori di riqualificazione urbana di via Flavio Gioia e delle zone vicine, nell’area di Cascina Canzi: saranno creati e sistemati percorsi pedonali e ciclabili, la pavimentazione e l’illuminazione, cambiando il volto di questo pezzo del paese. Il cantiere sarà anche l’occasione per il Comune per sperimentare il nuovo senso unico previsto in via Gioia, verificando in concreto la bontà della scelta.

Fabio Luongo