Rivoluzione digitale Uffici postali rinnovati e “sportello unico” Burocrazia più veloce

di Marco Galvani I piccoli comuni si affacciano sul futuro dagli sportelli di Poste Italiane. La rivoluzione fisica e digitale del progetto Polis - che semplifica e velocizza l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione - parte dagli uffici postali di Varedo, Misinto e Cornate per poi raggiungere, nei prossimi mesi, altri 33 comuni della Brianza. Prima gli interventi strutturali dentro e fuori dagli uffici, poi l’equipaggiamento tecnologico per attivare uno sportello unico tecnologico a cui i cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari, e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione. Gli interventi in Brianza - provincia dove Poste ha operativi 89 uffici postali, 15 centri di distribuzione e 67 sportelli Postamat - riguardano i comuni con meno di 15mila abitanti, ma già tra il 2019 e il 2022 nei paesi sotto i 5mila residenti sono stati effettuati diversi lavori tra l’attivazione di reti wi-fi, eliminazione di barriere architettoniche e installazione di sistemi di videosorveglianza. Questa settimana si comincia da Varedo, Misinto e Cornate d’Adda. In particolare a Varedo, durante il periodo dei lavori Poste garantirà...