Rivoluzione della sosta nel centro di Seveso. Arrivano disco orario e nuove strisce blu

Da febbraio parte la nuova offerta di sosta nelle aree centrali di Seveso, realizzata tenendo conto soprattutto delle esigenze di chi parcheggia nelle vicinanze dei negozi (in modo da garantire la rotazione) e della stazione. Creati 85 nuovi stalli liberi (ora sono più di 200 in centro), aree a disco orario e a strisce blu. Per i parcheggi di via Laforet, Eritrea e Maderna i non residenti potranno sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 50 euro (tramite parcometro o APP), per i residenti in città per il 2025 viene istituito l’abbonamento annuale a 50 euro, abbinato a un solo veicolo. Occorrerà esporre un contrassegno-vetrofania rilasciato dal comando di polizia locale in seguito al pagamento della quota. Si potrà richiederlo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 9 alle 13.

Son.Ron.