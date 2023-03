Ritrovato morto dopo sette mesi Addio a Trivulzio, giornalista scomodo

È stato trovato senza vita in un appartamento a Novara il giornalista Pier Attilio Trivulzio, nota firma delle cronache sportive in Brianza.

Era morto da almeno sette mesi, ma mentre a Monza e dintorni gli amici che non lo vedevano da tempo lanciavano appelli via Facebook per cercare di averne notizia, in Piemonte, dove viveva da qualche tempo, nessuno se ne era accorto.

Trivulzio del resto era un maestro nel far perdere le proprie tracce.

Era considerato il re dell’autodromo di Monza, di cui era la memoria storica, ma non ha mai scritto solo di motori. Ha collaborato con il nostro giornale e con La Notte, L’Espresso, l’agenzia Ansa, per approdare poi all’Esagono, settimanale locale per il quale ha firmato anche inchieste difficili sulla ’ndrangheta.

Nota la sua inchiesta scottante ma supportata da un certosino lavoro di indagine sul Magic Movie di Muggiò.

Il suo regno tuttavia era soprattutto l’Autodromo: Trivulzio era stato anche pilota.

Jackie Stewart, una delle leggende dell’automobilismo di tutti i tempi, lo chiamava "my friend".

Lui, “Pat“ per gli amici, giornalista indipendente e spesso scomodo, aveva 83 anni e viveva in pensione, tra difficoltà economiche e solitudine per il suo carattere estremo e coerente fino all’ultimo.

Quando è stato ritrovato in un appartamento di corso Trieste, nel quartiere di Sant’Agabio a Novara, il corpo era ormai mummificato. Arrivato al traguardo probabilmente per cause naturali, ma col silenziatore.