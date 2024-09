Ritorno al Medioevo. L’ensemble Aquel Trovar canta l’amor cortese

La poesia e la musica del Medioevo interpretati da un ensemble spagnolo di prima grandezza, per un viaggio nel passato tra amore, struggimento e nostalgia. Un concerto ospitato dal suggestivo scenario di un chiostro antico. E poi due eventi legati ai 700 anni dalla morte di Marco Polo, con un incontro dedicato alle esplorazioni europee in Oriente e un recital musicale guidato dalla voce di David Riondino. Il MedFest approda in Brianza, con una serie di appuntamenti che porteranno sul territorio il festival medievale lombardo promosso per il terzo anno da Res Musica in collaborazione con la Regione. La rassegna, che quest’anno ha per tema il viaggio, oltre a quella di Monza tocca altre 4 province, ossia Lecco, Bergamo, Sondrio e Varese. Oggi alle 21, proprio a Monza, il Chiostro degli Umiliati dei Musei Civici farà da sfondo per il primo dei tre concerti che l’ensemble spagnolo Aquel Trovar terrà durante il festival: il gruppo composto da Delia Agúndez alla voce, Antonio Torralba al flauto e al tamburello, José Ignacio Fernández a citola e liuto e Daniel Sáez Conde a ribeca, symphonia e campane sarà protagonista dello spettacolo dal titolo “Ondas do mar de Vigo - Le cantigas de amigo di Martín Codax“, che proporrà uno degli esempi più suggestivi della poesia e della musica medioevale, fatto di canzoni struggenti e nostalgiche, vere e proprie poesie d’amore al femminile incentrate sull’attesa dell’uomo amato e di cui è coprotagonista il mare. Lo scopo del Medioevo Festival in Lombardia è, infatti, favorire la riscoperta di quel periodo storico in tutte le sue facce, come culla della cultura europea in cui affondano le nostre radici.

La rassegna farà poi tappa a Carate a inizio ottobre con due iniziative legate all’anniversario dei 700 anni della morte di Marco Polo: prima mercoledì 2 in Villa Cusani Confalonieri con una conferenza dello storico Michele Brunelli sul tema “Marco Polo e le Vie della Seta - L’Europa in viaggio verso Oriente“, in collaborazione con l’Icoo-Istituto di cultura per l’Oriente e l’Occidente, poi domenica 6 alle 16.30 nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo ad Agliate con lo spettacolo “Il Milione ovvero il libro delle meraviglie“, un itinerario musicale sulle tracce di Marco Polo che vedrà l’attore e cantautore David Riondino come voce narrante, affiancato dall’ensemble laReverdie e da due suonatori d’eccezione, Elena Baldassarri e Fakhraddin Gafarov, entrambi specialisti di affascinanti strumenti orientali. Per tutti gli appuntamenti l’ingresso è gratuito, ma serve obbligatoriamente prenotare in anticipo sul sito www.medfestlombardia.com.