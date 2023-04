Ritornano i “trenini storici”: il Besanino Express parte il 23

Domenica 23 aprile si potrà partecipare a un’esperienza d’altri tempi: una corsa sul Besanino Express. Il treno storico continuerà ad avere un posto d’onore all’interno del programma del servizio turistico gestito da Fondazione Fs italiane. Sono state calendarizzate due corse speciali, che vedranno la storica locomotiva elettrica e a vapore con le sue carrozze anni ’30 e anni ’50 tornare sulle rotaie brianzole. La prima corsa è in programma il 23. Il treno storico partirà alle 9.05 da Milano Centrale. In Brianza arriverà alle 9.39, quando la locomotiva a vapore farà sosta a Monza fino alle 9.52, dando agli spettatori la possibilità di ammirarlo e fotografarlo. Le altre due tappe sono a Villasanta Parco e Triuggio. Il treno giungerà in seguito a Besana, alle 10.46, per poi procedere verso Costa Masnaga, Molteno e Oggiono. Altra tappa prolungata a Lecco (11.45), dove sosterà per diverse ore, fino alla sua ripartenza per il viaggio di rientro verso Milano alle 16.30. Per chi volesse non solo ammirare il treno storico, ma anche provare a viaggiarci sopra, sul sito della Fondazione Fs e sui canali Trenitalia sono in vendita i biglietti con le due tratte al costo rispettivamente di 5,70 e 8,70 euro. Il biglietto è invece gratuito, ma comunque da prenotare, per i ragazzi under14.

Il Besanino Express è ormai diventato un appuntamento fisso all’interno del programma del servizio turistico gestito da Fondazione Fs italiane. Lo scorso anno il treno storico ha accompagnato i turisti alla scoperta delle bellezze della Brianza, con due corse andate sold-out. A bordo sarà presente lo staff dell’associazione Ferrovie Turistiche Italiane. Sarà possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta.

Son.Ron.