Ritorna l’XFactor Letterario. Serata dedicata a Piazza Armerina

Per la kermesse dell’XFactor letterario monzese si prepara una serata speciale. Sarà quella della seconda puntata di “Parole Aperte - XFactor letterario“ di domenica 12 gennaio, alle 21, in sala Maddalena. Questa volta sarà “Speciale Piazza Armerina“. Sono attesi due ospiti d’onore per la puntata dedicata alla magnifica cittadina siciliana: il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata e il vicesindaco Ettore Messina. In giuria la giornalista Lorella Ridenti, la poetessa, musicista e insegnante monzese Roberta Castoldi, l’assessora alla Cultura Arianna Bettin, la giornalista Diana De Marsanich e l’attore Alfredo Colina. Concorrono: Enrica Consonni, Alfredo Galimberti, Pamela Pirola, Benedetta Maria Nazzaro, Silvia Epicoco. Due di loro passeranno in semifinale. L’argomento dei racconti della serata è appunto “Piazza Armerina“, affascinante località nella provincia di Enna, nota anche per la Villa Romana del Casale con i suoi mosaici e per il Palio dei Normanni. Alla regia Margherita Fadda e Tiziano Jannacci. Supervisione di Massimo Bertarelli. Conduce Dario Lessa, creatore del concorso letterario. Ogni serata 5 scrittori o aspiranti tali gareggeranno tra loro. Ognuno ha un tempo massimo di 5 minuti per leggere il proprio brano. Ciascuna lettura è accompagnata da un sottofondo musicale di chitarra. Nel caso in cui si sforino i 5 minuti a disposizione, si avranno delle penalità. A differenza delle precedenti edizioni, quest’anno ogni serata ha una tematica alla quale i partecipanti dovranno attenersi. In caso di passaggio del turno dovrà essere presentato un nuovo brano. Al termine di ogni lettura i giurati esprimono un loro giudizio verbale. Terminate tutte le esibizioni, giuria e pubblico votano. C.B.