Ritiro del verde a domicilio. Basta abbonarsi

È decollato il servizio di ritiro del verde a domicilio in abbonamento. Oltre a poter sempre conferire gratuitamente gli sfalci verdi in Piattaforma Ecologica, i cittadini avranno la possibilità di sottoscrivere un contratto con Gelsia Ambiente che ne prevede la raccolta con modalità domiciliare tramite lo svuotamento di contenitori carrellati da 240 litri dotati di tag RFID e di adesivo identificativo, che dovranno essere esposti da marzo a novembre, secondo il calendario pubblicato sul sito internet www.gelsiambiente.it e disponibile anche su G-App. A chi sottoscrive l’abbonamento, Gelsia Ambiente consegnerà a domicilio i contenitori in comodato d’uso entro 15 giorni. Il costo annuale dell’abbonamento è di 76 euro per un contenitore da 240 litri, e poi a salire. Info al numero verde 800.44.59.64.

Son.Ron.