Controlli nei negozi. Sigilli a un ristorante

Attività di ristorazione sospesa e 20 chili di alimenti messi sotto sequestro, ieri, al termine dei controlli della Polizia Locale di Como e Ats Insubria, in alcuni esercizi commerciali nella zona nord. In particolare in un’attività di ristorazione della zona di Ponte Chiasso, sono state rilevate diverse violazioni amministrative relative alla pubblicità, all’esposizione delle tabelle indicate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e a quanto prescritto dalla normativa a tutela del consumatore. Inoltre, gli ispettori di Ats, hanno contestato carenze strutturali e igienico sanitarie, e disposto la chiusura dell’attività di ristorazione, fino al rispristino delle condizioni previste dalle norme.