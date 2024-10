"Risse e bottigliate dietro alla piscina"

Sono cresciuto a San Gerardo dai 13 ai 32 anni. Ho studiato qui, alla scuola Raiberti. Fino a qualche mese fa bottigliate e scazzottate nei giardini del Nei erano molto frequenti. Oggi un po’ meno, da quando sono stati incrementati i passaggi delle forze dell’ordine, però nei giardinetti durante la giornata ci sono le mamme con i bambini delle scuole, mentre di sera si popola di personaggi poco raccomandabili. Non ci farei passare una sorella o una fidanzata. Invece è migliorata la situazione in via Bergamo. Anche vicino al supermercato finalmente hanno fatto pulizia. Per il resto il quartiere è tranquillo e durante il giorno la mia clientela è medio alta. Peccato per le troppe scritte sui muri che però sono un po’ dappertutto.