Monza, risse fra ragazzi in centro: raffica di daspo e fogli di via

Monza, 11 novembre 2023 – Avevano preso possesso del centro. Violenze e risse. Ragazzi e ragazzini, molti minorenni. Italiani attorno al Nei, nordafricani in piazza Trento e Trieste. L'altro giorno erano stati denunciati in 7 per rissa. Daspo Willy per un sedicenne. Ulteriori provvedimenti sono stati adottatati dalla Questura di polizia di Monza in risposta ad alcune liti tra giovani avvenute nel centro cittadino ad inizio del mese di novembre. In particolare, un foglio di via obbligatorio ai danni di un ventitreenne di origini egiziane dimorante a Sesto San Giovanni che non potrà accedere a Monza per un anno, nonché un ulteriore divieto di accesso ai locali pubblici, per la durata un anno, ai danni di un altro minorenne, italiano di origini egiziane, dimorante a Nova Milanese, già attenzionato e colpito da Avviso Orale a seguito dell’introduzione del decreto “Caivano”, il quale non potrà - per un periodo di un anno - accedere e stazionare nei locali pubblici e di pubblico trattenimento siti in a Monza in piazza Trento e Trieste, nonché nelle adiacenti via Italia via Passerini e nei locali pubblici della zona pedonale del centro di Monza fino a piazza Roma e largo Mazzini.

Intanto, il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati e delle condotte socialmente pericolose sul territorio brianzolo, ha emesso Daspo Willy anche nei confronti di un ventisettenne di origini nigeriane, regolare sul territorio nazionale, residente ad Alessandria, che a fine ottobre si era reso responsabile di un’aggressione ai danni dell’addetto alla sicurezza del Mc Donald’s del centralissimo Corso Milano a Monza. Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che lo straniero, unitamente ad un amico (per il quale sono in corso le indagini ai fini dell’identificazione), aveva reagito aggredito in risposta al richiamo dell'addetto alla sicurezza per il mancato rispetto delle regole del locale. L’esame dei precedenti penali e di polizia da parte degli specialisti della Divisione Anticrimine della Questura brianzola ha fatto emergere come l’uomo non fosse nuovo a condotte violente, tanto da essersi reso già in passato responsabile di un’aggressione a bordo di un treno. Pertanto il Questore ha emesso il provvedimento di DACUR, che punisce i responsabili di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, inibendo allo stesso - per un periodo di un anno - di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze del “MC Donald’s” di Corso Milano nonché nei locali pubblici e di pubblico trattenimento circoscritti nella medesima zona.