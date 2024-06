Rincaro dei generi alimentari. La retta della mensa salirà

Il caro vita non risparmia il refettorio, il Comune ritocca le tariffe della mensa scolastica.

Amche se non per le famiglie meno abbienti.

Sono previsti aumenti di 60 centesimi a pasto, invece, per chi ha l’Isee sopra i 40mila euro.

"Un incremento indispensabile - spiega la Giunta di Vimercate - dopo i rincari di frutta, verdura e di tutti i generi alimentari", il rialzo però non riguarderà chi è in difficoltà economiche, anzi la platea di chi sborsa 1 euro per il pranzo dei figli si allarga fino a comprendere Isee da 5mila euro (prima il beneficio si fermava a 3mila).

Per il grosso della ppolazione, compresa in Isee fra i 5mila e i 40mila euro, la partecipazione sarà invece dell’8% (da un minimo di 0,12 euro a pranzo a un massimo di mezzo euro).

Il nuovo corso scatterà a settembre.

Le maggiori uscite, +13%, per l’anno che sta per concludersi sono state sostenute interamente dall’amministrazione comunale, ma nel 2024-2025 saranno chiamati in parte i genitori ad assorbire il peso dello scenario – prima dovuto al Covid poi alla guerra in Ucraina – che ha fatto schizzare i prezzi alle stelle.

"Abbiamo previsto un nuovo sistema tariffario che grazie alle risorse stanziate a bilancio contiene l’aumento inflazionistico - sottolinea Riccardo Corti, assessore alla Cura delle persone - una percentuale del costo resterà a carico del Comune mantenendo così calmierato il corrispettivo del pasto".

Bar.Cal.