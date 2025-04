Rimadesio sfida Agrigento per la salvezza diretta: Gallazzi torna in regia

La Rimadesio si gioca stasera la salvezza diretta nella sfida casalinga contro Agrigento. Ma quante volte l’abbiamo scritto nelle ultime settimane? Almeno due. Alla vigilia dello scontro diretto contro Crema (perso ma salvaguardando la differenza canestri) e poi alla vigilia della disastrosa trasferta di sette giorni fa a Castellanza contro il fanalino di coda AZ Pneumatica Saronno, costato il posto a Marco Regazzi. E allora ecco che nella settimana dell’ultima spiaggia torna in cabina di regia Edoardo Gallazzi, rinfrancato, riposato dopo un paio di mesi fermo ai box e pronto a condurre la sua squadra all’impresa disperata.

Vero, due vittorie da qui alla fine (alle 20.30 al PalaFitLine contro la Moncada e poi domenica al PalArquato contro Fiorenzuola) potrebbero anche non bastare se, ad esempio, anche Piacenza dovesse fare l’en-plein in virtù del 2-0 negli scontri diretti. Ma è qui che scatta l’analisi del calendario che propone oggi ai biancorossi una durissima trasferta sul campo della Rucker San Vendemiano in lotta con Legnano per il secondo posto.

Insomma, il piano della vigilia di Pasqua di ogni buon tifoso bluarancio è quello di tifare la Rimadesio e sperare in ottime notizie dal Veneto per poi giocarsi tutto nei 40 minuti finali al cospetto di Fiorenzuola. Intanto è abile e arruolabile Alessandro Cipolla (foto): tocca a lui fare la differenza in partite come questa.

Ro.San.