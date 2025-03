Rimadesio a caccia di punti d’oro. Al PalaFitLine c’è la Virtus Imola

Adesso la situazione si fa seria per la Rimadesio. La sconfitta – rocambolesca – a Lumezzane e la vittoria nel turno infrasettimanale della Bakery Piacenza sempre a Lumezzane complicano le cose per i colori bluarancio. A cinque turni dalla fine Desio, Piacenza e Crema sono appaiate a quota 24 punti e solo una di loro potrà festeggiare la sera del 27 aprile la salvezza diretta. Le altre due dovranno guadagnarsela ai playout andando a incrociare le ultime del girone B. Sempre che Fiorenzuola (avversaria dell’Aurora proprio all’ultimo turno) non recuperi terreno e magari torni a tiro anche l’Andrea Costa Imola, ora a +4. E a proposito di Imola, il primo ostacolo sulla strada di Mazzoleni & C. sarà l’altra squadra cittadina, la Virtus che ha 30 punti ed è in una posizione di classifica tranquilla. Una partita delicata per la Rimadesio che giocherà in casa e quindi obbligata a vincere. Una sfida dal sapore particolare per il coach Marco Regazzi, imolese e virtussino purosangue, condottiero un paio di anni fa nella storica promozione in B1 prima di essere esonerato a fine novembre 2023. "Non cerco rivincite. Ora ho in testa solo l’Aurora e portare a casa il risultato". C’è da vendicare l’inopinato ko di domenica dopo una gara sempre in controllo e 7 punti di vantaggio al 37’.

"Siamo migliorati tanto ma non ancora abbastanza su certi aspetti. A un certo punto è anche subentrata la paura di vincere, qualcosa non ha funzionato. Non ci sono colpevoli, se ci sono colpe sono solo mie. Abbiamo comunque avuto il tiro per vincere, ma non siamo stati fortunati". Palla a due al PalaFitLine alle 21.

Ro.San.