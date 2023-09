Cesano Maderno, rifiuta la sigaretta al coetaneo: studente picchiato e derubato da otto sul treno

Si è rifiutato di dare una sigaretta a un coetaneo sul treno e ha finito per essere aggredito e rapinato.

È la disavventura capitata a uno studente saronnese che stava tornando a casa da Desio. Alla stazione di Cesano Maderno è salito un ragazzo che gli chiesto una sigaretta. Alla risposta negativa del saronnese, lo sconosciuto ha lasciato il vagone. Dopo pochi minuti però è tornato con un gruppo di 8 coetanei di diverse nazionalità, che hanno immobilizzato il giovane. Così dopo aver bloccato ogni suo tentativo di reazione con schiaffi e pugni, gli hanno preso tutto quello che aveva di valore nello zaino e nelle tasche. Il gruppo si è quindi coperto il volto ed è sceso alla stazione di Ceriano Laghetto-Solaro dileguandosi in pochi minuti. Al giovane saronnese non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto. Si è messo quindi in contatto con la madre, con la quale ieri ha sporto denuncia ai carabinieri.

Domenica un altro episodio violento sui treni in arrivo a Saronno, con un marocchino ventenne finito all’ospedale dopo una lite. Ma non solo. Neanche le rapine ai danni degli studenti sulla tratta Saronno-Seregno sono una novità. Nel settembre 2022 i carabinieri avevano sgominato una baby gang responsabile di almeno cinque colpi, alcuni anche a mano armata, ai danni di sette studenti.