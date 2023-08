Ridge canta per la Romagna Ronn Moss in veste rock

Per quasi tutti è e resterà Ridge Forrester, il bello della soap opera americana “Beautiful“, una delle più longeve saghe della televisione. Ma accanto al mestiere di attore e al ruolo che ha ricoperto per 25 anni nella telenovela statunitense, Ronn Moss (nella foto) è anche un musicista e un cantante, leader dagli anni Settanta della rock band dei Player. Sarà proprio in quest’ultima veste che arriverà domani a Concorezzo, in Villa Zoja, come ospite di punta dell’iniziativa “Insieme per la Romagna“, evento benefico fatto di musica, cabaret e momenti conviviali, tutti organizzati con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere in solidarietà alle zone della regione romagnola pesantemente colpite dal maltempo nei mesi scorsi.

Ad animare la manifestazione ci saranno il concerto di Moss, che ha un legame di lunga data con l’Italia, le risate dei comici di Zelig e Colorado e un dj-set, mentre la raccolta degli aiuti per gli alluvionati sarà affidata a donazioni e a un aperitivo di gala con specialità gourmet. Si comincerà alle 18.30: i primi a esibirsi saranno i comici, tra cui personaggi come Stefano Chiodaroli e Simone Barbato, noti per le partecipazioni a Zelig e Colorado. La serata culminerà nell’esibizione di Moss, che proporrà le canzoni del suo ultimo album intitolato “Surprise Trip Love“. Ingresso libero.

Fabio Luongo