Rider a lezione di sicurezza. Ora i “fattorini“ in bicicletta fanno scuola guida con i vigili

Sfrecciano sulle nostre strade, anche col buio, anche sotto le intemperie, al caldo e al gelo per portarci pranzo e cena, pizze o pacchi. Sono i rider, perennemente a rischio sulle nostre strade iper-trafficate di farsi male o di commettere illeciti stradali. Specialmente ora che il Codice della Strada è appena cambiato e si è inasprito. Nasce da questa considerazione il primo corso di educazione stradale, in collaborazione con Just Eat, una delle principali piattaforme di gestione dei rider, in cui gli agenti della polizia locale di Monza agli ordini del comandante Giovanni Dongiovanni illustreranno i dispositivi del Nuovo Codice della Strada. La decisione è stata presa dalla Giunta con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti sulle strade cittadine: i rider riceveranno dagli agenti della polizia locale nozioni e consigli in merito alle regole vigenti contenute nel Codice della Strada, oltre ad alcuni principi utili alla base di una guida sicura.

Il corso, in questa sua prima e innovativa edizione pilota, è in programma per giovedì 16 gennaio alle ore 15 nella sala corsi del Comando di via Marsala 13. Gli iscritti sono 20. Introdurranno il corso il sindaco Paolo Pilotto con l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia e Davide Bertarini, Head of Delivery di Just Eat Italia, che ha collaborato con l’Amministrazione comunale per l’organizzazione di questa prima sessione. Si tratta di un momento di formazione della durata di 3 ore sia in italiano sia in inglese in cui gli agenti non si limiteranno a illustrare i comportamenti scorretti e immediatamente sanzionabili, come l’uso del cellulare alla guida, ma spiegheranno anche le norme sui dispositivi di sicurezza, quali comportamenti adottare in caso di sinistro stradale e quali pratiche possono minimizzare il rischio d’incidenti quando si è alla guida di mezzi leggeri come biciclette e ciclomotori.

"Questo momento di formazione - sottolineano Pilotto e Moccia - può rappresentare un modello virtuoso di condivisione delle regole da rispettare e dei comportamenti da tenere quando si circola sulle strade con cicli e motocicli. La polizia locale scende in campo in prima persona non solo nella veste di controllore ma anche d’istruttore, fornendo ai rider tutti gli strumenti per svolgere in sicurezza il proprio lavoro". "Siamo orgogliosi di collaborare con il Comune e la polizia locale per questo progetto, che rappresenta un nuovo tassello importante, in linea con il nostro impegno per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri lavoratori, attraverso adeguati percorsi di formazione specifici. Crediamo fermamente che solo attraverso una collaborazione stretta e continuativa si possa assicurare una tutela completa dei lavoratori del settore, contribuendo così anche al benessere della comunità nel suo insieme" ha dichiarato Davide Bertarini.