Ricucire i legami insieme

Insieme per ricucire legami di comunità. L’associazione “Spazio 3R Riciclo Ricucio Riuso“ impresa sociale crea “La Grande Casa“, una società cooperativa sociale che, con il supporto della Fondazione Comunità Monza e Brianza e Fondazione Cariplo (86mila euro), a Macherio dà vita a una sartoria sostenibile che possa costituire un’occasione di ripartenza per donne che si trovano in condizioni di fragilità.

Facendo tesoro delle competenze del partenariato, La Grande Casa applicherà un modello di intervento già sperimentato rispondendo al bisogno di donne, disoccupate o inoccupate, di riacquistare la propria autonomia dopo percorsi comunitari, di protezione e di tutela, grazie all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il progetto risponde al fabbisogno di manodopera qualificata in un’area a vocazione manifatturiera che, però, attualmente soffre la mancanza di personale specializzato. In tre anni il progetto avvierà un atelier per attività di sartoria sostenibile e sociale; formerà 40 donne con competenze di sartoria base e avanzata e ne avvicinerà 20 al mondo del lavoro. Ancora, attiverà uno spazio di co-working aperto alla comunità, connettendo tra loro 30 tra enti pubblici, aziende e non profit locali e producendo strumenti per la replicabilità dell’approccio. Il progetto rientra nel bando a sostegno dei più fragili “Emblematici provinciali“, edizione 2023.

"Un leit motiv comune lega i progetti di Emblematici provinciali – fa notare Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo – che è l’attenzione verso chi è in difficoltà. Quindi Fondazione Cariplo è in sintonia con la Fondazione di Comunità di Monza e Brianza. Continueremo a lavorare con la rete del terzo settore che opera in questa comunità. Sappiamo di avere una grande responsabilità nel dedicare risorse e selezionare i progetti. Sappiamo che le nostre decisioni possono cambiare la vita delle persone, a loro dobbiamo pensare ogni volta che interveniamo. In questi progetti sono coinvolte donne, uomini, anziani, minori a volte lasciati soli. Siamo grati a chi si occupa di loro ogni giorno e desideriamo stare al loro fianco".

C.B.