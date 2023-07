Ricerca di Orlando Gonzales nel lago di Endine, poche speranze di ritrovarlo vivo

Sono proseguite anche ieri le ricerche di Orlando Gonzales, 32 anni, boliviano con casa a Bergamo, muratore, scomparso nel lago di Endine, a Ranzanico, da domenica pomeriggio. Era arrivato con la compagna, Olga Gabriela Tangara Mamami, la figlia 17enne della donna, Miriam Rocio Ramallo Mamami, e un amico di famiglia, Pietro Castagna. Avevano preso il pedalò, dopo pranzo. La ragazza è entrata in acqua, lui anche. Ma ad un certo punto, nel raggiungere il pedalò è finito sott’acqua. Verso le 16 è scattato l’allarme, con la mobilitazione dei soccorritori del 118, anche con l’elicottero, e dei vigili del fuoco, compresi i sommozzatori di Milano. Ieri mattina le ricerche sono iniziate alle 8.30, dopo indicazioni più precise del punto in cui il 32enne è sparito. Lo stanno cercando sia con l’ecoscandaglio che, dall’alto, con l’elicottero. Sono arrivati anche i sommozzatori di Vicenza. Le operazioni sono complicate perché il fondale è fangoso. Poche se non nessuna le speranze di ritrovarlo ancora in vita. Sul posto ci sono anche la compagna con la figlia, e l’ex moglie di Gonzales. Il 22 giugno, nel lago di Endine, a Spinone al Lago, è morto annegato un ragazzo egiziano. Aveva 17 anni e faceva parte di una comitiva composta da una ventina di giovani provenienti da Cremona.