Riapre la piscina di Brugherio dopo il nubifragio: limitazioni al Parco di Villa Fiorita

Riapre la piscina di Brugherio, devastata dai temporali di luglio. Ieri la vicesindaca Mariele Benzi ha firmato l’ordinanza di revoca del divieto di utilizzo della piscina di via Aldo Moro 3. Il provvedimento di chiusura si era reso necessario a seguito dei violenti nubifragi che il 24 luglio scorso avevano causato lo scoperchiamento parziale del tetto della piscina, allagando i locali sottostanti e provocando la caduta di pannelli di lamiera. Era parzialmente inutilizzabile soprattutto la vasca grande. Ieri Forus Ssd (tramite la società Range Service Srl) ha comunicato la conclusione dei lavori. I tecnici comunali hanno dato il via libera alla piena operatività dell’impianto. La città torna poco a poco alla normalità. Nei giorni scorsi è stata firmata anche l’ordinanza per la riapertura parziale del Parco di Villa Fiorita, ma con limitazioni: "l’allungamento dell’orario di apertura non sarà possibile immediatamente - dice il sindaco - per l’evidente necessità di mettere in sicurezza tutte le parti del parco, anche quelle attualmente interdette. Sarà rifatto il progetto di illuminazione". Il parco è profondamente cambiato: buona parte del patrimonio arboreo non esiste più. Alcuni alberi maestosi, franando sul boschetto di bambù, ne hanno distrutto più di metà.

C.B.