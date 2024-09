Retromarcia a Velasca. Addio al senso unico

"Grazie sindaco". Pace fatta tra Velasca e Francesco Cereda. Il primo cittadino di Vimercate cancella il senso unico nella via principale della frazione e i 390 contrari tirano un sospiro di sollievo. La raccolta firme estiva per bocciare la proposta della giunta di Vimercate era stato il primo passo della fronda. Ultimo capitolo della vicenda fra incontri con il quartiere e assemblee pubbliche, una mozione della minoranza di centrodestra che invitava Palazzo Trotti a ripensarci, mettendo sul piatto l’ipotesi di un referendum.

Ma il primo cittadino ha giocato d’anticipo, presentando un nuovo piano per la circolazione nel borgo di 1.700 anime: addio anello, ma sì alla mini pista ciclabile per collegarsi a via Lodovica e due dossi in via Velasca. Resta anche la Zona 30, ampliata, e si rimanda a nuovi appuntamenti con la Consulta per risolvere il problema dei parcheggi. Poche ore dopo la seduta alla quale si sono presentati una quarantina di velaschesi è stata diffusa una lettera, firmata dai residenti. "Le modifiche rispondono alle richieste di chi vive, conosce e frequenta la frazione e sono state il risultato di un lungo confronto. Con questo secondo progetto è possibile centrare gli obiettivi di tutela di chi è più a rischio sulla strada senza stravolgere l’intero paese. Siamo pronti a collaborare".

"Ho sempre detto che avremmo preso in esame le proposte che non avrebbero snaturato il principio del progetto: la difesa di pedoni e ciclisti – sottolinea Cereda –. La nuova soluzione, che cancella il senso unico su via Velasca, ma prolunga la ciclabile in via Einstein garantendo continuità fino a Oreno, ci pare il giusto compromesso". Ora, restano da mettere a punto i dettagli della sperimentazione, perché anche questa opzione sarà messa alla prova e solo alla fine si tireranno le conclusioni. Velasca dovrà fare i conti anche col cantiere di Pedemontana: l’amministrazione ha chiesto di mantenere gli svincoli di Vimercate Nord della Tangenziale che alleggerirebbe la frazione dal traffico di passaggio che si teme con l’autostrada. Il Comune aspetta una convocazione.