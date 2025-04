Rete fognaria: basta perdite. Scattano i lavori

Partirà lunedì un nuovo intervento di manutenzione straordinaria alla rete fognaria di Monza. I lavori interesseranno via Cavallotti, nel tratto compreso tra via Ghisallo e il civico 67, in prossimità del Comando provinciale dei vigili del fuoco. A eseguirlo sarà BrianzAcque, nell’ambito delle attività di manutenzione e prevenzione delle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di prevenire cedimenti e garantire efficienza alle infrastrutture sotterranee. L’intervento prevede il risanamento strutturale di circa 200 metri di condotta ovoidale in calcestruzzo (con dimensioni di 60 per 90 centimetri), attraverso una tecnologia innovativa e poco invasiva: il relining con calza. Si tratta di una tecnica che consente di rinnovare le tubazioni esistenti inserendo una speciale calza in resina all’interno delle condotte danneggiate. Una volta indurita con acqua o aria calda, la calza forma una sorta di tubo nuovo all’interno di quello originario, senza necessità di scavi. Il vantaggio? Meno disagi per i residenti, maggiore velocità d’esecuzione e lunga durata del nuovo rivestimento. I lavori si concluderanno nel giro di due settimane.

Oltre al rivestimento della tubatura, saranno sistemati anche i manufatti d’ispezione collegati al tratto interessato. L’intervento è nato da una segnalazione di un cittadino, approfondita dai tecnici di BrianzAcque, che dopo attente verifiche hanno confermato la necessità di un’azione mirata. Via Cavallotti si aggiunge così alla lista di strade già interessate da interventi simili, come via Umbria, via Liguria e via Romagna. Questo tipo di lavori rientra in un piano di manutenzione preventiva pensato dalla società idrica brianzola per salvaguardare una rete storica, in alcuni tratti risalente a quasi cent’anni fa.

A.S.