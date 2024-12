Restauro del cimitero di Monza: approvato il progetto per il complesso Stacchini

Sono in arrivo importanti lavori di restauro e conservazione per il cimitero urbano di Monza. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione del corpo monumentale Stacchini, alla sinistra dell’ingresso principale.

Il pregevole complesso architettonico prende il nome dal suo progettista, il grande architetto Ulisse Stacchini, ideatore anche della Stazione centrale di Milano e dello stadio San Siro. L’intervento prevede una prima fase di lavori sulla parte centrale del corpo con il restauro di pietre, intonaci a graffito, mosaici e la sostituzione del tetto, e una seconda sui vani scala dei corpi di fabbrica adiacenti alla zona centrale.

L’architettura monumentale in realtà sarebbe dovuta essere parte di un sistema più ampio di porticati, che poi non fu completato, che avrebbe dovuto sostituire il muro di cinta, le cancellate e i piccoli edifici d’ingresso che delimitano tuttora il cimitero (ricordando a grandi linee, come tipo di architettura, l’ingresso della Stazione centrale di Milano).

Ai limiti di entrambi i lati del fabbricato pertanto, a sud e ad est, sono presenti due corpi di fabbrica, denominati “testate“, che ospitano i due vani scala che consentono l’accesso al piano interrato. Un intervento è necessario per risolvere i fenomeni di degrado che interessano le facciate esterne delle due testate, ma anche i mosaici e le coperture in rame.

I lavori – dal costo complessivo di 400.000 euro – sono stati impostati in modo da rispettare le caratteristiche originali del complesso e proteggerlo da futuri deterioramenti. Per le pietre si prevede la rimozione dello sporco superficiale e poi il consolidamento delle porzioni danneggiate. Per le parti fratturate o frammentate, saranno impiegati perni di sostegno in acciaio inox o vetroresina, e dove necessario si procederà con nuove stuccature.

L’intervento avrà una durata di circa 3 mesi, una volta iniziata la fase esecutiva e allestito il cantiere. Collocato alla fine del lungo viale alberato dedicato a Ugo Foscolo, il cimitero urbano monzese venne a sostituire il vecchio cimitero di San Gregorio, ritenuto ormai insufficiente per una città in via d’espansione come Monza. Nel 1911 fu bandito un concorso il cui vincitore fu proprio Stacchini, per una fine dei lavori che arrivò nel 1930. Pur non disponendo di una facciata vera e propria, già in lontananza si nota l’imponente Cappella che sovrasta il viale principale, un valido esempio di stile romanico lombardo.