Responsabili animazione nelle strutture ricettive

Afol Monza Brianza cerca per media azienda del settore gestione strutture ricettive e turistiche con sede in Milano 6 coreografi e responsabili animazione che lavoreranno in strutture ricettive in Italia o all’estero. Nello specifico si cercano coreografi per organizzare balli di gruppo e danze latino-americane e responsabili dell’animazione per l’organizzazione di spettacoli e per il coordinamento di altre figure professionali. Si richiede età superiore a 18 anni compiuti, ottime doti comunicative, problem solving, gradita esperienza nel settore, inglese buono. Requisito preferenziale conoscenza e utilizzo della lingua tedesca. Si offre formazione retribuita per i selezionati, transfer-vitto-alloggio inclusi, contratto a tempo determinato full time. Inviare il curriculum a ido.monza@afolmb.it, indicando il riferimento dell’annuncio di lavoro 22APR252.