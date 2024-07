Residenza d’autore Binario 7. In diretta davanti al pubblico:. JoePalla prepara le sue opere

“I sette nani nel bosco magico“ popolano la vasca espositiva del Teatro Binario 7 di Monza, diventata residenza per artisti. In questi giorni (per due settimane) lo scenografo Umberto Voci in arte JoePalla, pittore e street artist monzese, sta lavorando alle opere della sua prossima mostra a tema fantastico che sarà allestita al Punto Arte di via Bergamo il 5 ottobre: il polo culturale di via Turati ha deciso di mettere i suoi spazi a disposizione dell’artista, che lavorerà alle nuove opere a contatto diretto col pubblico. Tutti gli abitatori del Binario 7, curiosi, artisti e interessati possono entrare e seguire passo passo il processo creativo: Joe Palla lavora ogni giorno dalle 9 alle 18, pronto a confrontarsi con i presenti che così diventeranno parte di una performance che sarà raccontata quotidianamente anche sui social. Una collaborazione che punta a valorizzare lo spazio espositivo del Binario 7 in maniera originale, per la prima volta come sede di residenza per artisti a chilometro zero. Umberto Voci ha lavorato per 30 anni come scenografo.

Nasce in Nigeria nel 1973. A Milano frequenta il liceo artistico, poi si iscrive alla Scuola di Tecniche Cinematografiche. Inizia una collaborazione decennale con lo studio di animazione milanese Fusako Yusaki, realizzando film di animazione in plastilina per le televisioni svizzera e giapponese. "Amo i film a cartoni animati - ammette l’artista - e ho una ricca collezione di fumetti dagli anni ‘50 agli anni ‘80". Dal mondo dei cartoons l’idea di ispirarsi ai 7 nani, con funghi, fiori, betulle e la Regina del bosco. Usa colori brillanti con il contorno marrone: "Non amo il nero" racconta. Si forma intanto come scenografo in diversi laboratori di Milano: acquisisce sempre maggiore dimestichezza con l’arte pittorica, scultorea e scenotecnica, lavorando intanto per la pubblicità e per la moda. Dal 2015 inizia a realizzare murales a Monza, tra gli altri in via Talamoni, in via Savonarola e in via Bergamo e sulla facciata del teatro Binario 7. Nel 2023 firma il murale “Vigili del fuoco 2023“, per il trentennale della strage di via Palestro sulla facciata della caserma dei vigili del fuoco di via Messina.

Lo scorso anno, al Binario 7 ha presentato un’altra mostra dal titolo “La strategia della tensione“, ricordando Enrico Mattei, Aldo Moro, Pierpaolo Pasolini. Quest’anno è di scena la fantasia.