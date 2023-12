Renate e Triuggio ricicloni. L’EcoForum li ha premiati

Per il terzo anno di fila Renate si conferma Comune “rifiuti free”. Il sindaco Matteo Rigamonti: "Siamo entusiasti di annunciare che, durante la VII edizione dell’EcoForum “L’economia circolare dei rifiuti” organizzato da Legambiente Lombardia, il nostro è stato nuovamente premiato come “Comune Riciclone” nella categoria Comuni Rifiuti Free. Questo successo è il risultato della collaborazione di tutta la comunità renatese, la quale ha dimostrato un costante impegno per la sostenibilità ambientale". Anche Triuggio è un Comune riciclone. Al convegno sono stati premiati con un attestato di merito 353 Comuni lombardi per gli alti risultati ottenuti nella raccolta differenziata (oltre il 65%) e il basso conferimento di rifiuto secco non riciclabile (meno di 75 Kg ad abitante anno). Triuggio si è confermato tra i Comuni virtuosi con l’82,7% di differenziata (mezzo punto in più rispetto al 2021) e la produzione di soli 58,9 Kg di rifiuto non riciclabile pro capite all’anno: un importante dato, quest’ultimo, calato di quasi 6 chilogrammi rispetto all’anno precedente. "Sono orgoglioso del miglioramento di questi dati che dimostrano la sensibilità della comunità verso la salvaguardia dell’ambiente - sottolinea il sindaco Pietro Cicardi - Ringrazio i cittadini che con senso civico e comportamento responsabile collaborano a questi risultati". Son.Ron.