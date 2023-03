Relax nel salotto di Monza Da Londra a via Zucchi tè e divani in stile british

di Gianni Gresio

Dalla Brianza a Londra e ritorno, definitivo. Perché Giorgia Morali, 34 anni, titolare con il marito Branislav Ivanic del Drawing Room, ha deciso di lasciare la pur affascinante metropoli in riva al Tamigi per avviare un’attività a Monza.

Il loro locale, oltretutto, compirà 10 anni a maggio. Un compleanno che Giorgia e “Brani“ festeggeranno con soddisfazione. "Per tutto quanto fatto – spiega Giorgia, nata a Cornate d’Adda – non ho rimpianti. I momenti difficili non sono comunque mancati, come durante l’emergenza sanitaria o quando abbiamo aperto il locale. Qui prima non c’era un altro bar, ma un negozio di parrucchiere. Non esisteva, perciò, una clientela precedente sulla quale fare affidamento. La gente era un po’ sorpresa: da fuori guardava e non vedeva il classico bancone, che è appunto in fondo, sulla sinistra. E poi dentro c’erano dei divanetti e non il normale arredamento di un locale pubblico. Ora, comunque, abbiamo una clientela affezionata. Durante i fine settimana sono aumentati decisamente i turisti, anche stranieri. E questo incremento lo si è notato soprattutto dopo la fine dell’emergenza legata al covid".

Giorgia e il futuro marito si conoscono a Londra, dove lavorano entrambi nello stesso albergo. Giorgia si è diplomata all’Istituto turistico Olivetti e ha sempre operato nel settore della ristorazione. Lei e Branislav avevano già alle spalle, rispettivamente, 5 e 10 anni di lavoro nella capitale britannica. Ma quando è stato il momento di formare una famiglia, hanno deciso di puntare su Monza.

"A Londra – precisa – ci sono ottime possibilità di fare carriera. Io, in cinque anni, partendo come cameriera, sono riuscita a diventare assistente del manager dell’albergo. Ma in una grande metropoli come Londra, far crescere dei figli è più difficile. La loro gestione è sicuramente meno complicata a Monza".

Ora i figli Penelope ed Ethan vanno a scuola e perciò la situazione è migliorata rispetto a quando erano piccoli.

"In pratica – riconosce Giorgia – allora facevamo i turni. Io ho sempre lavorato in questo comparto, già da studentessa ho fatto degli stage. Poi ho ricoperto diverse mansioni: a Londra ho anche lavorato al bar dell’albergo, sono stata dietro il bancone e ho imparato a fare i cocktail. Ritengo che questa esperienza variegata mi sia molto utile anche ora".

Alla gestione del locale di via Zucchi collaborano Samuel e Timothy, i fratelli minori di Giorgia, e Rebecca. Il nome del locale è legato alla prolungata esperienza lavorativa inglese dei due titolari. Drawing Room potrebbe essere tradotto come salottino, o come sala da tè.

Un ambiente di cui diversi alberghi londinesi dispongono. "Io e Branislav – spiega – quando si è trattato di dare un nome al nostro locale, abbiamo pensato a questo termine inglese. Noi lo intendiamo come un posto in cui uno cerca un po’ di relax".

Il locale è aperto tutti i giorni, escluso il lunedì pomeriggio.