Regalo Presezzi: la panchina rossa per le donne

"Abbiamo il dovere di educare, prevenire e agire per proteggere chiunque possa trovarsi in situazioni di pericolo". Bruno Presezzi, patron della Presezzi Extrusion, il colosso delle presse, dona una panchina rossa a Vimercate. "Un simbolo - aggiunge l’industriale - che è qui è qui per ricordarci che il cambiamento comincia con ognuno di noi. Che possa essere un monito a un impegno concreto e un invito a non voltarsi mai dall’altra parte. Uniti possiamo fare la differenza". È stata sistemata all’ingresso della biblioteca, "un luogo molto frequentato - aggiunge Elena Lah, assessore alla Cultura - il modo migliore per tenere accesa la luce del rispetto e della presenza accanto a chi si sente isolata".

La panchina "ricorda quanto sia doveroso lavorare senza sosta per contenere e contrastare gli epiloghi drammatici che la cronaca sottopone alla nostra attenzione e per mantenere alta l’attenzione e la sensibilità su un fenomeno che non accenna a cambiare rotta".

Bar.Cal.