Regalo inatteso: l’addio di Claudio alle notti al gelo

Non sarà più al gelo, ma potrà trovare ristoro in una calda camera d’albergo per qualche mese. Un grande atto di generosità potrà far tirare un sospiro di sollievo a Claudio, 63 anni, che da due mesi e mezzo vive nel suo camper a Desio, senza riscaldamento e possibilità di muoversi per via delle precarie condizioni del mezzo. A salvarlo la donazione di un benefattore per mezzo della Caritas di Desio, la quale si è già attivata per trovare all’uomo un alloggio temporaneo per 2 o 3 mesi in un albergo locale. "Sarà un tempo in cui finalmente Claudio potrà lavarsi e mangiare in maniera dignitosa - spiega Michele Quitadamo, referente di Asia Usb Monza e Brianza -, grazie ad una generosa donazione la cui restante parte potrebbe essere impiegata per i suoi spostamenti per andare al lavoro, che sta cercando. Un’altra quota infine si potrebbe utilizzare per sistemare il suo camper, facendogli riacquisire la possibilità di spostarsi". Claudio si trova in uno stato di indigenza dopo aver perso il suo lavoro da carrozziere. A complicare la situazione è una condizione di salute dopo una delicata operazione all’aorta. Attualmente è percettore di 182 euro di assegno di inclusione al mese, e vive grazie a donazioni di spesa solidale e alla generosità di qualche amico. I servizi sociali di Desio lin estate gli hanno pagato due mesi di alloggio in un hotel a Monza per la convalescenza dall’operazione. Ora conta di ripartire con le sue forze. "Anche se non posso evitare di segnalare il fatto che siano stati i privati a sopperire alla carenza del pubblico", dice Quitadamo.

A.S.