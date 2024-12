Regalo di Natale alla piccola Misinto. Una scuola da un milione e mezzo

Dalla Finanziaria 2025 arriva un milione e mezzo di euro per la scuola primaria di Misinto: un emendamento inserito dal parlamentare brianzolo Fabrizio Sala, che di Misinto è originario e che a Misinto è stato sindaco per dieci anni, avviando una carriera politica che lo ha portato in Provincia, in Regione e ora in Parlamento.

"Un riconoscimento dovuto alla mia comunità, un investimento importante sui bambini, che sono il nostro futuro e ai quali dobbiamo insegnare il bello, a cominciare dall’ambiente in cui trascorrono più tempo", dice soddisfatto dopo avere incassato il voto definitivo al testo, scongiurando brutte sorprese sempre in agguato fino all’ultimo minuto. "Ho dovuto stare di guardia fino all’ultimo passaggio per non rischiare che quel milione e mezzo finisse chissà dove", sorride Sala il giorno dopo il voto al testo definitivo licenziato dalla Camera.

Una volta si chiamava “legge mancia“, ora qualcuno preferisce definirli "investimenti sul territorio del collegio", ma il concetto non cambia: il parlamentare riesce a inserire nel Bilancio dello Stato un finanziamento speciale dedicato al territorio in cui è stato eletto. "Ho dato subito la buona notizia al mio amico Matteo Piuri, sindaco di Misinto, adesso può finalmente far partire il progetto per provare a fare a Misinto la scuola più bella d’Italia".

In concreto l’idea è quella di realizzare una nuova struttura, accanto all’esistente, in via Marconi, all’interno della quale ricavare nuove aule multifunzionali per laboratori, per attività creative e all’occasione per diventare anche aule didattiche. "Una delle cose a cui tengo particolarmente è fare in modo che la scuola non chiuda più durante le elezioni, ma poi naturalmente, durante l’anno scolastico sarà importante mettere a disposizione spazi specifici e attrezzati per i nostri bambini", dice il sindaco Matteo Piuri, particolarmente contento per il regalo di Natale arrivato da Roma.

"Nel nostro programma elettorale abbiamo dedicato un paragrafo speciale a questo arricchimento della scuola primaria che abbiamo denominato "il sogno". Adesso, grazie a questo finanziamento, proveremo a realizzarlo al meglio, rispondendo alle esigenze dei nostri bambini per una scuola sempre più funzionale e in grado di stimolare nuove attività". Il finanziamento straordinario di 1,5 milioni di euro da parte del Governo sarà diluito in 3 rate da mezzo milione ciascuna, tra il 2025 e il 2027. "All’inizio del nuovo anno affideremo l’incarico per il progetto della nuova struttura", conferma il sindaco Piuri.

Gabriele Bassani