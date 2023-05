Redaelli prepara la squadra "Debutto entro fine mese"

di Fabio Luongo

Primo sindaco di Forza Italia nel paese di Berlusconi, secondo sindaco di centrodestra negli ultimi 28 anni e come parola d’ordine cambiamento.

Franco Redaelli il giorno dopo la vittoria con cui ha strappato Macherio al centrosinistra lo ha trascorso già al lavoro in Comune, per prendere contatto con la macchina del municipio. Riunioni e qualche prima foto con la fascia tricolore.

"È stato un primo giorno tranquillo – racconta – ho dormito serenamente dopo aver festeggiato ieri sera. Siamo proprio contenti e soddisfatti di come è andata, abbiamo fatto un bel lavoro". Il neosindaco è all’opera anche per la composizione della nuova Giunta che lo dovrà accompagnare nei prossimi 5 anni. Una tessera è già sicura: Silvano Resnati, esponente di Fratelli d’Italia, consigliere comunale d’opposizione nel quinquennio passato e tra i più votati in questa tornata, sarà il vicesindaco. "La squadra l’abbiamo già in testa, stiamo solo definendo i dettagli su alcune deleghe – spiega Redaelli –. Vogliamo che tutti gli eletti contribuiscano al funzionamento della macchina amministrativa, vogliamo un lavoro di squadra. Siamo ben amalgamati e c’è tanto entusiasmo: siamo pronti a iniziare e a mettere in campo quel che abbiamo in mente. Puntiamo a tenere il consiglio comunale d’insediamento entro la fine del mese".

A breve dovrebbe arrivare quindi la Giunta, in cui potrebbe entrare pure un tecnico come assessore esterno. A sedere in consiglio comunale per la maggioranza di centrodestra saranno la record woman di preferenze Valeria Cassanmagnago, che con i suoi 143 voti individuali si è piazzata davanti a tutti; Daniela Rivolta (anche lei tra le più votate con 121 preferenze), Resnati, Matteo Buzzi, Valentina Didoni, Alessandro Brambilla, Andrea Corno e Cristina Villa.

Per la lista di centrosinistra Progetto Macherio Bareggia ci saranno nei banchi dell’opposizione la candidata sindaca Silvia Vitagliani, Stefano Verga (il più votato della sua lista con 101 preferenze), Maria Siddi e Samuele Viganò. La maggioranza potrà contare su 9 consiglieri compreso il sindaco, la minoranza avrà 4 rappresentanti.