Recuperati 750 chili di plastica abbandonata

Plastic Free e i dipendenti di Mitsubishi Electric fanno le pulizie d’autunno a Vimercate: 750 chili di rifiuti raccolti in città in poche ore. Per 60 cittadini (nella foto) che hanno deciso di partecipare una lezione di ambientalismo sul campo a fianco degli attivisti che si battono contro l’inquinamento da plastica. Insieme hanno cancellato micro discariche a cielo aperto fra passeggini e materassi abbandonati nelle campagne fra via Tagliamento a Oreno e la zona industriale alla fine della tangenziale, a due passi dall’ospedale. Una cartina completa di aree a rischio perché lontane da occhi indiscreti delle quali continuano ad approfittare gli incivili.

Bar.Cal.