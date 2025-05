Raoul Cremona per ridere e regalare un sorriso a Cancro Primo Aiuto

Il grande pubblico lo conosce per aver dato vita a personaggi diventati vere e proprie icone della comicità degli ultimi vent’anni, come Silvano il mago di Milano, il Mago Oronzo, Omen, l’attore Jacopo Ortis, il predicatore Evok e Steve Giobs. Amatissimo dal pubblico, domani alle 21 salirà sul palco del Teatro San Rocco di via Cavour per uno spettacolo benefico: risate assicurate a Seregno con il comico, cabarettista e illusionista Raul Cremona, noto per la lunga e apprezzata carriera sia in teatro che in televisione, in programmi come Zelig, Lol, Mai dire gol. Con le sue irresistibili gag e i suoi sketch regalerà una serata di puro divertimento. E visto che ridere fa bene, in questo caso lo farà anche di più: l’intero ricavato dell’evento verrà infatti devoluto in favore dell’organizzazione di volontariato Cancro Primo Aiuto e i fondi serviranno a sostenere e a finanziare il progetto parrucche portato avanti dall’associazione, per donare una parrucca alle donne sottoposte a chemio o radioterapia, per aiutare a ridurre il trauma della perdita dei capelli. Per informazioni, prevendite e acquisto dei biglietti si deve contattare il 351.88.52.247.

F.L.