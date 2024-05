Ragazzo in moto contro un muro

Poco dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato un ragazzo di 23 anni ha perso il controllo della sua moto finendo contro un muro. Teatro dell’incidente via Ettore Majorana a Nova Milanese, dei passanti hanno visto il giovane a terra e hanno chiamando il 112 e il 118. Purtroppo inizia la stagione degli incidenti in moto. Il brutto incidente è stato descritto come uno scontro frontale contro un muro e ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi. Sul posto anche i carabinieri del Comando di Desio per capire le dinamiche del grave incidente. Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto impattando violentemente contro un ostacolo e poi contro un muro lungo la strada. I soccorritori sono intervenuti a sirene spiegate e la vittima è stata prontamente soccorsa da un’ambulanza e condotta in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. In un primo momento le condizioni del 23enne, non residente nella provincia di Monza Brianza, sembravano gravi. Ieri mattina, il giovane è stato però dichiarato fuori pericolo. I carabinieri di Nova Milanese e del Comando di Desio, presenti sul posto, hanno avviato le indagini per chiarire le cause e le circostanze che hanno portato il giovane a sbattere contro un ostacolo per finire proiettato contro il muro della trafficata via di Nova Milanese.

Sonia Ronconi