Ragazzi in lizza. C’è il concorso sulla legalità

Al via la prima edizione del concorso sulla legalità dedicato a studenti e lavoratori tra i 16 e i 25 anni per un totale di quattro borse di studio del valore di 200 euro. A promuovere il concorso l’associazione culturale So.Le, che nell’abbreviazione racchiude i propri intenti, solidarietà, legalità, educazione civica. L’idea è premiare progetti creativi, a valenza culturale, a tema della legalità. I partecipanti potranno sviluppare un progetto sul contrasto alle discriminazioni, le ingiustizie sociali, il disagio giovanile o il rispetto dell’ambiente. L’elaborato potrà essere testuale, come la sceneggiatura di una trama teatrale o di un testo musicale, grafico, quindi un disegno, un fumetto, un poster, un manifesto o multimediale, spot, canzone, video, recitazione. La partecipazione è aperta fino all’1 maggio. Info www.solemuggio.it.

V.T.