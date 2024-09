Ragazzi e avventure. Incontri con gli autori

La storia di formazione di un adolescente, travolto da una serie di disavventure rocambolesche che finiranno per ribaltare il suo sguardo sulla vita. E poi un caleidoscopio di ragazzi, spesso invisibili, in un arcipelago di esistenze in cui navigano un professore e una pedagogista. Ma anche una vicenda familiare ambientata nella Brianza degli anni Cinquanta. Triplo appuntamento con gli scrittori del territorio questa settimana a Sovico e a Seregno. Martedì alle 21 a Sovico, nella sala civica di viale Brianza, la Pro Loco organizza un doppio incontro con gli autori, che avrà per protagonisti Elena Moretti e Samuele Viganò. Moretti, 47enne macheriese, è un’apprezzata romanziera, alla sua terza fatica letteraria per una casa editrice importante come Mursia: dopodomani presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Testa di mango“, storia del giovane Andrea spedito, dopo una bocciatura scolastica, per 3 mesi a casa di una svitatissima zia, coinvolto in avventure che lo cambieranno a fondo.

Moretti nel 2017 aveva vinto il Premio Letterario Rtl 102.5-Mursia - Romanzo Italiano. Il 32enne Samuele Viganò, docente che lavora anche in un percorso contro la dispersione scolastica, parlerà invece del suo romanzo d’esordio “Non è mai stato merito nostro“, ispirato alle dinamiche adolescenziali che tocca ogni giorno. Ingresso libero. Sempre martedì alle 21, in biblioteca a Seregno per la rassegna “Pagine/Parole“ lo scrittore Corrado Bagnoli discuterà del suo libro “L’ultimo ring“ con Elisabetta Motta, accompagnato da letture di pagine da parte di Adriana Bagnoli e dalle musiche di Andrea Motta.

F.L.