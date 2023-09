Ragazza precipita sui binari a Seregno: il padre la salva

Poteva finire in tragedia quanto accaduto sabato verso le 19.30 vicino alla ferrovia. Una ragazza di 19 anni è precipitata da un ponticello di una pista ciclabile che si affaccia sulla ferrovia della stazione centrale di Seregno, da un’altezza di quasi 5 metri. Una caduta accidentale o un gesto estremo? La giovane è stata tratta in salvo dal padre che era sotto in stazione sulla banchina appena in tempo. Fortunatamente grazie alla rapidità dei riflessi del genitore la ragazza non è stata travolta dai treni che sarebbero potuti transitare in quel momento. Infatti, il papà che aveva assistito alla scena è corso per strappare la figlia dalle rotaie. Una scena drammatica anche per chi era presente in stazione ad attendere il treno. La 19enne a causa del volo e dell’impatto sui binari ha riportato diversi traumi. Sono stati allertati immediatamente i soccorritori, compresi il servizio di emergenza medica, i carabinieri di Seregno e i vigili del fuoco. La ragazza è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Varese grazie all’intervento dell’elisoccorso. La 19enne non è in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti su cui stanno raccogliendo elementi i carabinieri di Seregno, prontamente accorsi sul posto a sirene spiegate. Sono stati diversi i disagi alla circolazione dei treni in quanto la tratta ferroviaria da Seregno a Camnago (verso Lentate-Como) è stata provvisoriamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Son.Ron.