Raffica di furti negli appartamenti. Attenti al falso venditore al citofono

Non si placa l’ondata di furti in appartamento che ormai da oltre un mese sta coinvolgendo in particolare Cogliate e Ceriano Laghetto. I residenti sono esasperati e, alle chat sui social si sono aggiunte le perlustrazioni tra le case. Qualche sera fa a Cogliate, residenti in strada in via Marconi dopo che un runner ha visto due soggetti saltare dentro una casa. Il giorno prima a Ceriano Laghetto in via Volta ignoti si sono introdotti in un’abitazione dopo avere rotto il vetro di una porta finestra al piano terra. Poi i furti a Cogliate in via Leopardi e in via Piave. Ma in precedenza susseguivano le segnalazioni circa una presenza sospetta, nella zona di confine tra Cogliate e Ceriano Laghetto, di un soggetto che suona con insistenza ai citofoni, probabilmente per verificare la presenza in casa dei residenti.

Nei giorni scorsi, la polizia locale di Cogliate ha recuperato parte della refurtiva rubata in una abitazione sempre nella zona di confine tra Cogliate e Ceriano Laghetto. Era stata gettata nel giardino di un’altra abitazione, peraltro già presa di mira dai ladri qualche giorno prima.

Ga.Bass.