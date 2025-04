Raccolta fondi per comprare un’ambulanza

Un’ambulanza super-accessoriata, equipaggiata con le più recenti attrezzature mediche. "La necessità di sostituire i mezzi attualmente in dotazione, prima che diventino inaffidabili, è urgente". Ed è questo l’obiettivo di Avis Meda Pdv, attiva dal 1967, che ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding su Ginger (https://www.ideaginger.it/).

Una parte della somma necessaria sarà sostenuta con i fondi dell’associazione, ma "ci servono ancora 60mila e 600 euro" che mancano all’appello. Finora, ne sono stati trovati 21,775 grazie a 137 sostenitori. "Vogliamo che ogni chiamata venga gestita nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile. Contribuisci alla raccolta,".

Avia Meda è una comunità di uomini e donne di tutte le età, uniti da un solo obiettivo: essere presenti per chi ha bisogno. "Ogni giorno dell’anno, ci impegniamo a donare tempo e sostegno per garantire che nessuno sia lasciato solo in un momento di necessità. La nostra forza risiede nel profondo senso di solidarietà che ci unisce.

La nostra comunità ha bisogno di un servizio di soccorso rapido ed efficiente, in grado di intervenire quando ogni secondo conta".

I mezzi attualmente in uso hanno servito fedelmente per molti anni, ma l’usura, i progressi tecnologici e le normative che prevedono limitazioni temporali rendono urgente la sostituzione di uno di loro. "Un’ambulanza nuova non è solo un veicolo: è uno strumento vitale, un ponte verso cure salvavita".

Da.Cr.